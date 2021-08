Jul : son arrivée en hélicoptère à un showcase fait sensation !

Dimanche 15 août, Jul donnait un showcase à Guzargues, au nord-est de Montpellier, au sein du Mas Guilhem. Rare sur scène ou en show, Jul a voulu choyer les 1000 fans qui l'attendaient de pied ferme. Alors, il a fait les choses en grand et il est arrivé à l'heure de monter sur scène en hélicoptère, ni plus, ni moins...

Jul est pourtant quelqu'un de simple, qui n'a pas pris la grosse tête et qui a gardé les pieds sur terre malgré son immense succès. Mais cette fois, soit il a décidé de se faire plaisir, soit les organisateurs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands et c'est en hélico qu'il est arrivé sur place, là où il devait donner un showcase.

Quand Jul débarque à son showcase… en hélicoptère ???? pic.twitter.com/njnEuKqdCn — Midi/Minuit (@midiminuit__) August 16, 2021

Une arrivée digne des plus grandes stars qui a entraîné un mouvement de foule qui a fait craindre aux organisateurs de devoir annuler la performance du Marseillais.

Finalement, tout est rentré dans l'ordre et le rappeur blondinet a pu se mettre à l'ouvrage avec l'enthousiasme qu'on lui connaît. Et comme on peut le voir sur certaines vidéos prises sur le moment et postées ensuite sur les réseaux sociaux, il y avait une très grosse ambiance !