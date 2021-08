Eminem "écoeure" Tyler, The Creator

Un compliment ou une attaque ?

La tension semble s'apaiser entre Eminem et Tyler, The Creator. Alors que le Detroiter a présenté des excuses pour avoir parlé de la vie sexuelle de l'ancien membre d'Odd Future, ce dernier qui avait critiqué les choix musicaux de Marshall Matters vient maintenant de lui faire un compliment en disant de lui qu'il est "écoeurant". Ou est-ce une nouvelle attaque ? On hésite...

Invité sur la radio Hot 97 pour faire la promotion de son dernier album, "Call Me If You Get Lost", Tyler, The Creator a réussi à revenir sur le dossier Eminem, un sujet qui semble quand même lui tenir à coeur. Il a d'abord parlé de Lil Wayne :

"J’aime Lil Wayne, il devient de plus en plus fort. Certains ne réalisent pas car il fait des choix d’instrumentales bizarres, mais vraiment il est devenu meilleur, techniquement."

Cela lui a permis de comparer ensuite Weezy et Em' et de constater que le rappeur de Detroit n'avait pas réussi à évoluer de la même façon.

"Lil Wayne devient meilleur contrairement à Marshall. Marshall était trop bon, il était trop technique et trop fort, c'en était écœurant. Mais maintenant, on ne peut plus le comprendre, stop."

Et de reprendre les compliments à propos de Weezy.

"Wayne est vraiment bon maintenant, il l’était déjà avant, mais aujourd’hui, il est meilleur. Voir les plus grands continuer de progresser c’est dingue, même Jay-Z."

Finalement, Tyler The Creator n'est pas aussi limpide que cela à propos d'Eminem. Ses déclarations sont ambigües. D'un côté, il reconnaît qu'à un moment donné, le Detroiter était l'un des rappeurs les plus forts du monde, mais de l'autre, il explique qu'il n'a pas su continuer à progresser alors que d'autres ont réussi...

Cela irait dans le même sens que ses déclarations de 2019 dans lesquelles il expliquait qu'Eminem "choisit les pires beats du monde" avant de le comparer avec Jay-Z.

"Lui il sait rapper sur un beat. Il sait l’écouter et se dire qu’il ne fait pas hurler ici ou rapper de telle façon là."

Mais, finalement, n'est-ce pas ce qu'il vient de faire à nouveau ?

Qu'en pensez-vous ?