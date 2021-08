Kanye West : non, Mike Dean, son bras droit n'a pas claqué la porte de "Donda"

Et c'est heureux !

Non, "Donda" n'est toujours pas sorti. Et les dates annoncées désormais sur les plateformes de streaming sont devenues plus ou moins fantaisistes. Kanye West est toujours dans le stade d'Atlanta en train de terminer son dixième album studio. Ce dimanche, on a même eu peur que ce dernier prenne un retard irréversible quand on a appris que Mike Dean, le bras droit de Yeezy depuis de nombreuses années aurait claqué la porte du stade. Là, on s'est dit que seul, Ye n'arriverait probablement pas à canaliser son énergie créatrice. Heureusement, Mike Dean a précisé plus tard dans la soirée qu'il était toujours aux côtés de Kanye et que le processus continuait.

"Je n’ai rien quitté du tout. L’album continue. Les gens surinterprètent trop les tweets."