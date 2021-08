Leto répond à Sadek qui le menace

Dans le conflit qui oppose Sadek à Leto, on avait pour le moment que le point de vue du rappeur de Neuilly-Plaisance. Hier, celui du 17e arrondissement a brièvement évoqué l'affaire. Peut-être aurait-il mieux de se taire tant la réponse de Sadek a été cinglante...

Il y a quelques jours, Sadek s'en est violemment pris à Leto et l'a copieusement insulté. Quelques jours plus tard, il revenait sur ses propos, en expliquant pourquoi il avait craqué de la sorte. Du côté du membre du PSO Thug, c'était le silence radio jusqu'à hier où, dans sa story sur Instagram, il s'est moqué du rappeur de Seine-Saint-Denis en écrivant : "Gros Sadek, ton dealer est nul wesh". A croire que les accusations par l'auteur d'"Aimons-nous vivants" ne l'ont pas touché plus que cela.

Evidemment, cela n'a pas du tout été du goût de Sadek qui a répliqué illico dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux :

"Je fais un petit message au petit bâtard de ses morts là qui m'a brisé le coeur. Leto, je te rappelle que tu as commencé à mettre du Gucci en 2019 et que la cocaïne, je la vendais à tes producteurs espèce de gros schlag. Tu veux que je te rappelle tout ? Quand tu faisais des comas éthyliques pendant "Plein les poches", on ne te voit pas dans l'appartement, il y a que moi et Aero parce que toi tu es allé dormir, c''est la première fois que tu buvais de la Belvédère. Réveille-toi avant que je te réveille !"