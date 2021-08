Sadek explique la raison de son clash avec Leto

Le rappeur s'est livré sans retenue.

Cette semaine, Sadek a complètement craqué contre Leto et l'a copieusement insulté sur les réseaux sociaux et sur une vidéo postée sur Snapchat. En cause, le titre "Top Boy", un des bonus track du dernier album de Sadek, "Aimons-nous vivants", dont Leto n'aurait pas fait correctement la promotion, ce que le rappeur de Neuilly-Plaisance a vraiment mal digéré. Aujourd'hui, il revient en partie sur ses propos, notamment en s'excusant auprès de la mère du rappeur du 17e arrondissement, encore une fois sur Snapchat mais explique aussi les raisons plus profondes qui l'ont poussé à insulter Leto.

“La 1ère chose que je vais faire, c’est m’excuser auprès de la maman de Leto parce qu’elle n’a absolument rien à voir avec ça, et que je suis le 1er à être dégoûté quand ça en vient à toucher les parents, la famille, etc”.

Ceci étant dit, cela ne change rien au fond de l'affaire et Sadek est toujours aussi fâché contre Leto contre lequel il multiplie les griefs.

“Mais par contre, je ne retire rien de ce que j’ai dit en termes de lâcheté, en termes de fourberie, en termes de méchanceté… J’ai donné de mon temps, de ma personne et de mon amour, et ça, ce n’est pas que rapologiquement. […] C’est des gens que je portais dans mon cœur. […] Au jour d’aujourd’hui, j’ai fait 3 ans de traversée du désert, que j’ai pas montré parce que je suis un homme. 3 ans où j’étais à terre et j’ai rien dit à personne”.

Et pendant ce moment difficile, il aurait aimé pouvoir compter sur le soutien de ceux qu'il a aidé par le passé, comme Leto par exemple...

“Quand le téléphone il sonne de mon côté, moi au 1er bip je dis allô, et ensuite quand le vent il tourne de leur côté, on doit parler avec des managers ? On doit parler avec des gens de l’entourage ? Ça devient tout d’un coup des ‘artistes’. Par exemple, j’ai eu un enfant dernièrement. J’en ai pas vu un seul venir prendre des nouvelles de mon fils, j’en ai pas vu un seul, passer à la maison pour voir mon fils, c’est plus ce genre de choses qui me blessent, et en vrai de vrai, le partage de sons, c’est un prétexte pour manifester tout ça”.

Sadek explique ensuite que les ponts avec Leto sont définitivement coupés et qu'il n'y aura pas de réconciliation possible. Finalement, Johnny Niuuum en avait gros sur le coeur et son pétage de plombs a permis pour lui d'évacuer tout ça. Leto, de son côté, n'a toujours pas répondu...