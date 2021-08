Wack 100, Jim Jones, 6ix9ine : le show continue...

La réponse de Jones ne suffit pas...

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on vous résume les épisodes précédents. 6ix9ine et Wack 100, le manager de The Game ont été invités à débattre autour d'une table par Akademiks. Pêle-mêle, ils se sont insultés, ont menacé 21 Savage et Tekashi a répété que Jim Jones était une grosse balance. Celui-ci leur a répondu et c'est donc reparti pour un tour puisque cette fois c'est Wack 100 qui remet de l'huile sur le feu...

Il a en effet accusé le membre du Dipset d'esquiver la discussion, comme s'il avait vraiment quelque chose à se reprocher.

"Nous parlons de cette conspiration et d'écoutes téléphoniques… Qu'est-ce qui se passe mon gars ? Il n'a pas abordé le sujet, il fuit quelque chose..."

Le point soulevé par le manager de Game est une affaire d'armes à feu en Virginie qui n'a entraîné de peine de prison pour Jones.

"Ayo, Jim Jones, écoute. Je ne sais pas quel est ton problème avec moi, mon frère. 6ix9ine t'a traité de balance. Les faits sont les faits. Tu as donné un ordre et cet ordre a été exécuté. Tu as eu des problèmes avec des armes en Virginie et personne ne sait ce qui s'est passé [...] Tu devrais être en prison ! Je vais appeler un chat un chat. Tu as donné un ordre que l'on peut entendre sur une écoute téléphonique, c'est un complot ! Tous les mecs de ton quartier ont été incarcérés sauf toi ! Le monde, la rue veut une explication !

Jim Jones n'a pas encore répondu aux derniers commentaires de Wack 100. Mais pour l'instant, la saga continue et avec les deux trolls que sont 6ix9ine et le manager de The Game, elle n'est sans doute pas prête de s'arrêter...