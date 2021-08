Que se passe-t-il entre Sadek et Leto ?

Assiste-t-on au départ d'un nouveau clash ?

On le sait, les clashs sont monnaie courante dans le rap. Question d'ego, d'argent, de musique, les sujets sont nombreux et entraînent des réactions spontanées et parfois violentes. C'est en grande partie ce qui vient de se passer entre Sadek et Leto ces derniers jours. Et c'est le rappeur de Neuilly-Plaisance qui a, semble-t-il, ouvert les hostilités alors que rien ne laissait présager une telle violence, surtout en plein été...

Comme beaucoup de rappeurs, Leto s'est servi de ses réseaux sociaux pour annoncer la sortie d'une nouvelle vidéo. Sadek a immédiatement répliqué avec cette saillie :

"Et sinon tu vas publier quand top boy avec DA Uzi sale ingrat de m*rde”.

Rappelons pour ceux qui ne le savent pas que "Top Boy" est un des bonus track du dernier album de Sadek, "Aimons-nous vivants" et qu'il semble que Leto n'ait pas fait ce qu'il fallait en termes de promotion pour mettre ce morceau en avant, ce qui expliquerai la sortie de Sadek.

Mais il semble que cela ne suffisait pas pour Johnny Niuuum qui a aussi profité de la story de Leto pour l'insulter plus durement, le traitant notamment de "gros s*ceurs endettés". Grosse ambiance donc...

Ensuite, Sadek est passé sur Snapchat pour poster une vidéo toute aussi agressive dans laquelle il dit :

"Quand je pense, pour de vrai les gars, j’ai été trop bon, j’ai été trop gentil. Regardez un fait comme ça, des gros fils de pu*e comme Leto, des gros suceurs de bi*e comme Leto. Je les ai sorti de galère, j’ai été cool avec eux. Je sors un son avec Da Uzi et lui ce gros fils de pu*e, si je l’avais pas fait il y a 8 mois j’aurai jamais voulu le sortir maintenant, il le publie pas, gros fils de pu*e”."