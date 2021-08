Booba se moque de l'arrivée de Messi au PSG

Bien que supporter du Paris Saint-Germain, Booba est peut-être le seul Français à ne pas se réjouir de l'arrivée de Lionel Messi en Ligue 1. Toujours très au fait de l'actualité, le Duc a tenu a commenté en personne le transfert de la star argentine dans le club de la Capitale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a l'air plus que circonspect sur la venue d'un des meilleurs joueurs du monde.

"On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir si il s'y connait en fin du monde."