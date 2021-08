Heuss L'enfoiré est-il le nouveau Nasser al-Khelaïfi ?

Pas sûr qu'il arrive à recruter Messi cependant !

Si l'actualité du monde du football est totalement accaparée par l'incroyable signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, il y a quand même une autre annonce qui risque de faire du bruit : Heuss L'enfoiré serait devenu le président d'un club de foot, l'USM Marly, un club des Hauts-de-France qui évolue (pour le moment) en première division départementale. On est loin des millions d'euros du PSG mais la notoriété du rappeur peut faire espérer au club une nouvelle notoriété car comme le dit l'artiste : "Rêvons plus grand"!

Beaucoup de rappeurs se sont tournés vers des activités extra-musicales pour diversifier leurs projets. Mokobé et Seth Gueko possèdent des restaurants, Booba et Rohff ont des marques de vêtements, pour Heuss, ce sera donc le football. Et il veut voir grand puisqu'il parle déjà du "Marly Saint-Germain", en référence, évidemment, au PSG qui fait tous les amateurs de ballon rond actuellement, même ceux qui ne sont pas supporters du club de la capitale.

Par contre, contrairement à ce qui a été annoncé partout, le rappeur n'est pas devenu le nouveau propriétaire du club. D'une part, l'USM Marly n'a pas communiqué sur une éventuelle transaction, d'autre part, cela ne se fait pas comme ça, il faut réunir une assemblée générale, ce qui n'a pas été fait.

On parierait donc plus facilement sur un beau coup de pub qu'une réelle transaction. En tout cas, cela a mis de la lumière sur ce club !