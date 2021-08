Kanye West : nouveaux rebondissements pour "Donda"

Le rappeur serait en train de déménager !

Le feuilleton "Donda"/Kanye West continue. Alors que la date présumée de sortie du dixième album de Mister West est toujours prévue (pour l'instant) pour la fin de semaine, le 13 ou le 15 août selon les plateformes, Ye n'en finit plus de multiplier les circonvolutions pour terminer ce projet. Après pourtant plusieurs sessions d'écoutes grandioses et planétaires, il semble que cela ne suffise pas et que Kanye West n'ait pas encore totalement terminé son opus. A sa décharge, il faut aussi noter qu'il est tributaire de l'actualité et du monde qui continue d'avancer autour de lui.

C'est ainsi que les médias américains se font l'écho d'un changement de dernière minute. En effet, Yeezy a pris la décision de se passer du titre qu'il avait enregistré avec DaBaby après sa sortie homophobe lors du Rolling Loud et ses désastreuses conséquences. C'est ainsi que le remix de la chanson de Kanye West "Nah Nah Nah" avec DaBaby et 2 Chainz a été discrètement retiré des services de streaming musical, notamment Apple Music, Spotify, TIDAL, YouTube Music et Pandora au cours du week-end. Forcément, cela lui a fait perdre du temps dans l'élaboration de "Donda".

Autre événement dans cet haletant feuilleton, Kanye West et son équipe auraient changé de stade pour terminer l'album comme l'a annoncé un de ses proches collaborateurs, Kaycyy, même si son tweet a été supprimé depuis.

"Nous déménageons dans un autre stade."