Rohff reçoit le soutien du handball français contre Booba !

Dans sa lutte contre Booba, Housni a reçu un soutien de taille, celui de la fédération française de handball, qui a pris pour elle la phrase du Duc : "Personne te regarde comme le handball". Le résultat est assez étonnant et dénote d'une bonne connaissance des arcanes du rap game et des clashs en cours.

On y voit en effet un des joueurs de l'équipe de France masculine championne olympique à Tokyo assis sur l'Arc de Triomphe en plein de milieu de Paris dans les mêmes vêtements que Rohff porte pour la cover de l'album "La fierté des nôtres". Le nom de l'album est d'ailleurs cité dans le tweet.

Depuis que Booba il a dit "Personne te regarde comme Le HandBall".. La Fédération Française de HandBall, a rejoint La Team Rohff mdrr. https://t.co/UJYBa2kWpa — Louis ???????????? (@LouisBaltimore) August 7, 2021

Il faut dire qu'avec les deux équipes de France engagées dans le tournoi olympique et toutes les deux vainqueurs, la Fédération française de handball a de quoi pavoiser. Alors pourquoi pas s'autoriser une référence à un des plus grands albums de l'histoire du rap hexagonal et au clash le plus célèbre du rap game ?

Cet album classique de Rohff avait déjà inspiré les publicitaires chargés d'annoncer la venue de Neymar chez Puma. On y voit le joueur brésilien assis également sur l'Arc de Triomphe. Housni avait réagi avec humour en traitant l'attaquant parisien de "Copieur", mais il avait plutôt bien pris la référence, preuve que son album, sorti le 21 juin 2004 et contient des tubes comme "Zone Internationale", "Message à la racaille", "94" ou encore "Code 187", entre autres, est devenu un classique intemporel.