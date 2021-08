Akhenaton est en réanimation !

Le rappeur marseillais est en détresse respiratoire.

Hier, on apprenait que des concerts d'IAM étaient annulés car l'un des membres du groupe phocéen était touché par la Covid-19. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit d'AKH et que ce dernier est mal en point. Selon les informations de BFMTV, le rappeur "a été pris en charge à la Timone dimanche soir et placé en réanimation". Il en serait sorti ce lundi, toujours selon BFMTV et aurait soigné pour "détresse respiratoire".

Contacté par le média, la famille de Chill a confirmé que le leader d'IAM était bien pris en charge à l'hôpital mais a refusé d'en dire plus et n'a pas fait de commentaires supplémentaires.

Cette information pose tout de même la question de la position d'IAM et d'Akhenaton, opposés jusqu'à maintenant à la vaccination obligatoire et au pass sanitaire. Les ennuis de santé d'AKH vont-ils le pousser à revoir ses arguments ? Jusqu'à maintenant, il avait été clair dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

"Je le redis, avec le groupe IAM, nous sommes contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire, à l'usure ou non, dans le cas des soignants ou d'autres métiers".