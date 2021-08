Booba se moque encore de Kaaris pour l'anniversaire de la bagarre d'Orly !

C'est le troisième anniversaire de cette baston...

A croire que ces deux-là ne peuvent pas se quitter. Alors qu'on "fête" les trois ans de la "célèbre" bagarre d'Orly durant laquelle Booba et Kaaris ont réglé leurs comptes mettant à sac une partie de l'aéroport, le Duc a tenu à célébrer ce souvenir comme il se doit, en glissant un nouveau tacle à son meilleur ennemi...

Durant la bagarre qui a opposé les deux rappeurs qui attendaient tous les deux un avion pour Barcelone où ils devaient donner des shows dans des clubs, il y a eu plusieurs blessés et des milliers d'euros de dégâts. B2O et K2A avaient d'ailleurs tout deux faits de la prison après cet épisode... S'ils avaient été libérés trois semaines plus tard, ils avaient ensuite été condamné par le tribunal de Créteil en décembre 2019 à une lourde amende. Par la suite, le Duc avait proposé au Sevranais de régler l'affaire dans un octogone, une idée finalement classé sans suite...

Trois ans plus tard, Booba a tenu a "fêter" l'anniversaire de cette bagarre en publiant sur les réseaux sociaux. Dans la story du compte de la Piraterie, il a reposté un tweet qui "célébre" la date avec cette légende ;

“C’est le 3ème anniversaire de la bataille d’Orly aujourd’hui. Top 3 des arcs Twitter all Time”.

Il a ensuite partagé dans la story des vidéos prises par des passagers présents sur place ce jour-là. Et pour faire bonne mesure, il a ajouté le pseudo-témoignage d'un codétenu de Kaaris, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie... Kaaris, de son côté, a préféré ne pas en rajouter...