Lil Baby revient sur son arrestation à Paris

De passage à Paris pour le défilé Balenciaga avec le basketteur NBA James Harden, Lil Baby avait été arrêté par les forces de l'ordre et mis en garde à vue pour une histoire de stupéfiants. Le moins que l'on puisse dire c'est que le rappeur n'a pas particulièrement apprécié cet épisode sur lequel il est revenu dans une vidéo promotionnelle pour la marque de bijoux Icebox.

"Je sais ce qu’il s’est passé [en France] maintenant que j’ai pris le temps d’y réfléchir. J’ai été arrêté le jeudi alors que j’avais un concert le samedi même. Alors je me dis que si je ne suis pas sorti le vendredi, je sortirais lundi, et je vais donc rater mon concert. […] Les gens me demandaient : Ça va ? Non, ça ne va pas. Je suis allé de nombreuses fois en prison, ok ? Mais ils parlent anglais. Donc là, c’est la première fois que je suis arrêté et que je me sens comme un enfant. T’as peur, c’est de ça dont je parle. Parce que put***, ça aurait pu être genre, je pensais que j’allais rester dans cette merde pour 56 nuits. Ils ne parlent pas anglais, et m’ont donné un put*** de bol de riz mec. Je suis genre, je ne vais pas y arriver mec. Pas question. Je parle d’un vrai bol de riz, en partant du principe que ça fait déjà 2 jours que je bouge et que je n’ai rien mangé. Je crève la dalle dans cette merde. Ils se pointent avec un put*** de bol de riz et un verre de lait !"