Cassidy clashe Tory Lanez dans un diss track : "Perjury"

Après avoir accusé Tory Lanez de lui avoir volé ses lyrics et certaines de ses rimes, Cassidy va plus loin dans son opposition avec le rappeur Canadien. Il vient de mettre en ligne un diss track, "Parjury" pour s'en prendre directement à son ennemi. Il ne fait d'allusion, il l'attaque frontalement !

Il dit notamment :

"What I write about make my bars hard to bite/Bars keeping still you keep stealing all the bars you write/Fuck all the hype you been a bitch all your life/But will shoot a chick push you Eddie in Harlem Nights"