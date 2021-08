Kaaris répond à Booba avec une Lamborghini !

Un nouvel épisode de leur clash ?

Ce n'est pourtant pas la période de Noël, mais en cet été 2021, les rappeurs français ont décidé de se faire plaisir et de s'offrir de beaux cadeaux. Après que Booba se soit acheté une Mercedes-AMG noire et jaune, c'est au tour de son meilleur ennemi Kaaris de montrer qu'il a lui aussi les moyens de se payer une voiture de luxe en s'offrant une Lamborghini jaune qu'il a photographié sous toutes les coutures dans une story sur Instagram. Après les insultes et les clashs, les deux rappeurs sont-ils entrés dans une nouvelle phase de leur opposition ?

Récemment déjà, Kaaris s'était offert une Porsche Panamera et il a donc décidé de poursuivre dans la même voie avec cette Lambo toute jaune. De quoi monter un sacré garage ! Et rendre jaloux le Duc ? On a du mal quand même à ne pas penser que cet achat n'a rien à voir avec celui de B2O et sa nouvelle Mercedes... Autant dire tout de même qu'on est dans des oppositions de haut niveau et qu'on ne peut pas tous avoir ce genre de clash. Une Clio contre une Polo, ça aurait quand même moins de classe, même si jamais les deux véhicules étaient jaunes aussi...