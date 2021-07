Booba : milliardaire en vues, il allume Gims et Kaaris

Pas le temps de niaiser...

Il a beau être à la retraite, Booba continue de faire l'actu dans le rap game français. Déjà, parce qu'il a sorti de nombreux morceaux ces derniers mois, souvent en feat avec les artistes signés sur ses labels. Mais aussi grâce aux clashs, même si dans ce domaine il semble s'être un peu essoufflé, et préfère dorénavant profiter de ses bolides et de ses voyages plutôt que d'envoyer des insultes à tout le monde. Mais même un peu en retrait, il reste une grosse pointure de ce rap game français.

La preuve, il est cette semaine devenu multi-milliardaire en vues sur Youtube ! Booba vient en effet de dépasser la barre des deux milliards de vues sur Youtube, un chiffre tout simplement hallucinant, même si il faut dire qu'il a aussi 25 ans de carrière derrière lui. Toutefois, sa chaîne Youtube, elle, est loin d'avoir 25 ans et cette performance est donc réellement incroyable. Son morceau le plus vu est le clip de "DKR", incroyable hit qui a marqué les esprits bien au delà des frontières françaises, avec 95 millions de vues.

Pour ce qui est de l'année 2021, Booba n'est pas en reste puisque son album "ULTRA" sorti en début d'année s'est apparemment hissé à la cinquième place du classement des performances établi par la SNEP pour le premier semestre 2021. Il a profité de la nouvelle pour balancer une petite pique à Gims et Kaaris en comparant ses performances avec les leurs et évidemment, le rappeur du 92 est assez loin devant, et c'est également le cas pour les singles. A voir si cette performance continue sur le deuxième semestre !