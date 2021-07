Rick Ross avoue avoir 100 voitures mais pas le permis !

C’est quand même dommage…

Rick Ross a partagé un moment assez drôle en story sur Instagram. Le rappeur de Miami s’est exprimé avec beaucoup d’humour sur le permis.

William Leonard Roberts II aka Rick Ross est l’exemple parfait de l’artiste ayant réussi musicalement et financièrement. En 20 ans, le rappeur s’est imposé comme un artiste incontournable du rap game us et continue même en 2021. On le retrouvera d’ailleurs sur le prochainement sur l’album de Conway The Machine ou encore sur celui des Isley Brothers. Une carrière qu’il a construite au fil des années et qui lui a rapporté beaucoup (vraiment beaucoup) d’argent. Une fortune qu’il n’a jamais caché.

À l’instar de nombreux rappeurs américains, Rick Ross aime afficher sa réussite que ce soit à travers ses bijoux, ses voitures ou ses villas de luxe. Il avait d’ailleurs prêté son palace pour le tournage du film "Un Prince à New-York 2" avec Eddie Murphy. Son humble demeure représentait le palais de Zamumda dans lequel vivait la famille royale, rien que ça !

En ce qui concerne les voitures, Ross est un incontestable collectionneur. Le seul problème (et pas des moindres), est que le rappeur n’est normalement pas autorisé à conduire, faute de permis. Dans une story sur sa page Instagram, celui qui pourrait sortir un album commun avec Drake fait une déclaration surprenante. Non sans humour il dit : "Qui possède une centaine de voitures mais n’a pas de permis voiture ?" Il poursuit : "Plus important encore, je remplis tous les jours les papiers pour le permis et ils me demandent : "Êtes-vous donneur d’organes ?" Je réponds : "Putain, s’il m’arrive quelque chose et qu’on voit à quel point j’avais bon cœur. Ne me laissez pas mourir juste pour prendre mon bon cœur"." Une remarque plutôt drôle qui vient s’ajouter à une info pour le moins, improbable. Avec une centaine de voitures c’est quand même dommage de ne pas pouvoir conduire.

Pas sûr non plus qu’il les laisse prendre la poussière dans le garage…