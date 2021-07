Kanye West : un sac d'air de son show à Atlanta mis en vente à 3000 $ !

La hype est toujours bien présente autour de Kanye...

Les frasques de Kanye West, à force, on y est habitués. Le rappeur / producteur / designer a toujours été un artiste un peu à part, peut-être à cause de sa bipolarité et de ses sautes d'humeur imprévisibles. Soutien à Trump, propos sur l'esclavage, messages énigmatiques sur Twitter, texte où il avoue qu'il avait envie de pécho ses ex-belles soeurs, bref, la routine. Mais ce à quoi on est pas encore habitués, c'est la folie des fans hardcore de Kanye West, une véritable secte avec un sacré culte de la personnalité.

Le rappeur a présenté son prochain album, "Donda", dans la journée d'hier au cours d'un énorme événement qui laissera sûrement des traces dans les mémoires. Pour fêter la sortie de ce projet, il a décidé de privatiser le Mercedes Benz Stadium d'Atlanta pour organiser une sorte d'énorme séance d'écoute avec plein d'invités, et notamment énormément de fans. Et ce qui devait arriver, arriva : un fan de Kanye a été plus fou (ou plus malin) que les autres. Il a rempli un sac en plastique de l'air du Mercedes Benz Stadium... et a décidé de le mettre en vente sur eBay !

History repeats itself. pic.twitter.com/LhDgrghSRo — Photos Of Kanye West (@PhotosOfKanye) July 23, 2021

Les screenshots se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui voudraient un sac avec de l'air respiré par Kanye West, il vous faudra débourser 3 300 dollars, rien que ça. Encore une belle folie à ajouter à la "galaxie Kanye West". Et vous voulez savoir ce qui est le plus beau dans l'histoire ? L'album "Donda" de Kanye... n'est finalement pas sorti et a été repoussé de deux semaines ! Avec Yeezy, la douille n'est jamais finie...