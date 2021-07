Chris Brown insulte Quavo après sa victoire au basket

Un peu de trashtalking, voilà qui devrait plaire aux amateurs de NBA.

Le basket-ball est une véritable religion de l'autre côté de l'Atlantique. Si en Europe, le football domine de la tête et des épaules, on est encore très loin des sommes folles qui sont en jeu en NBA, ou du prix du billet au premier rang lors d'un match. Un vrai business qui a inondé toutes les couches de la société américaine, en touchant également les rappeurs, donc. Entre les références à la NBA, ou le fait que certains basketteurs se mettent au rap, on voit bien que les ponts entre les deux univers sont nombreux. Ca n'est pas Chris Brown qui dira le contraire.

L'artiste, entre deux agressions sur des femmes, a visiblement trouvé le temps de s'entraîner au basket, suffisamment pour remporter le Crew League Celebrity Basketball Tournament, un tournoi de basket d'exhibition où les célébrités non pro s'affrontent. Dans la conférence d'après match, une fois la finale remportée, Chris Brown a bien provoqué Quavo avec des mots assez vulgaires, "Hé Quavo, ramène ton cul par ici, sal**e". Une belle leçon de trashtalking efficace que devraient apprécier les amateurs de NBA.

C'est aussi une belle manière de relancer la rivalité sportive entre les deux artistes, qui sont peut-être, avec J. Cole, les 3 meilleures célébrités qu'on a vues dans ce genre de tournois. La rivalité entre Chris Brown et Quavo dans le basket dure depuis un petit moment déjà, on espère les voir s'affronter à nouveau prochainement !