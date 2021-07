Sneazzy : bientôt le retour de 1995 ?

Le rappeur s'est confié au sujet d'un éventuel retour du groupe mythique.

A la fin des années 2000, le rap français était dans une période un peu morose : après 10 ans de rap de rue hardcore, influencé par Tandem ou encore Salif par exemple, le rap avait ici un visage très racailleux qui empêchait la musique de s'exporter de manière plus large. C'est alors qu'a débarqué 1995, un groupe de rappeurs parisiens dont certains membres sont devenus très célèbres : Nekfeu, évidemment, mais aussi Alpha Wann, Sneazzy, DJ Lo, et d'autres encore. Un vent de fraîcheur avec un retour à l'amour de la technique et du maniement des mots, comme en 1995, d'où le nom du groupe.

Après trois albums, le groupe a un peu ralenti son activité. Mais il n'est pas mort, et Sneazzy tient à le faire savoir. En promo pour son EP "38", il a même déclaré : "Une tournée 1995 ? pourquoi pas. Ca n'est pas impossible qu'on fase une date ou autre, on s'en fout en vrai, si ça se fait ça se fera naturellement". Probablement pas de nouveaux morceaux ni de vraie reformation, mais, à l'image d'autres groupes mythiques du rap FR comme NTM, on pourrait imaginer des tournées de "reformation" dans l'avenir.

On émet quand même quelques doutes puisque quelques dissensions avaient éclatées entre différents membres de la galaxie "L'Entourage" via les réseaux sociaux, impliquant notamment Sneazzy. Mais rien qui semble irréconciliable, seulement quelques échanges de tweets un peu chauds. On espère tout de même pouvoir les revoir ensemble sur scène, car ils dégageaient une vraie énergie et de la bonne humeur.