Biz Markie est décédé

Cette fois, malheureusement, c'est pour de vrai...

Il y a quelques semaines, des rumeurs enflaient à propos de la mort du rappeur new-yorkais Biz Markie. De fausses rumeurs, qui faisaient état de son décès suite à des complications causées par le diabète de type 2 pour l'artiste. Malheureusement, cette fois, il semble que tout soit vrai : le rappeur est effectivement décédé ce vendredi 16 juillet, autour de 18h30 à Baltimore, entouré par sa femme et ses proches (selon TMZ) et laisse derrière lui une ville de NYC qui aura perdu énormément de figures emblématiques récemment.

Biz Markie est donc véritablement passé de l'autre côté, à 57 ans, après plusieurs années de lutte contre ce terrible diabète. Le tout, sans jamais perdre sa bonne humeur ni son autodérision, qui sont sa marque de fabrique. On se souvient notamment de son apparition éclair dans "Men In Black 2", pour une scène qui est dorénavant devenue légendaire et culte. Même son morceau le plus connu, "Just A Friend", est également rempli d'humour, on vous invite d'ailleurs à le réécouter, ça passe encore très bien même 30 ans après.

Au total, 5 albums solo pour Biz, avec le premier sorti en 1988 et le dernier en 2003. Mais également de nombreuses apparitions et de nombreux feats, comme avec le Juice Crew, tentaculaire collectif de Queensbridge réuni autour de Marley Marl, dont Biz Markie faisait partie. Une carrière bien remplie donc, et on espère que les gens n'oublieront pas celui qui est un des pilier se la communauté hip-hop dans les années 80/90. On a également une pensée pour sa famille et tous ceux qui ont été proches de lui.