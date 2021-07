Lil Durk a été attaqué à son domicile !

Des coups de feu ont été tirés.

Décidemment les rappeurs ne sont jamais en sécurité même chez eux. Le GBI (Georgia Bureau of Investigation) ont publié un communiqué hier. Lil Durk et sa petite amie India Cox ont été victimes d'une attaque dans leur domicile.

Lil Durk excelle dans sa carrière musicale depuis ses débuts sur la scène américaine et désormais même internationale. On ne compte plus les certifications qu'il a acquis. Son dernier album en commun avec Lil Baby "Voice Of The Heroes" est un carton. Il est un des albums les plus vendus aux Etats-Unis. Mais côté personnel, Durk enchaine les drames. Malheureusement, cela finit souvent par des morts car des armes à feu sont impliquées. En quelques années, le rappeur a perdu bon nombre de ses proches : son cousin, son manager, son protégé King Von et même plus récemment son frère. La liste semble s'allonger au fil du temps....

Et lui même aurait pu y passer ! Lil Durk a réussi à tromper la mort plusieurs fois. Cible de nombreuses attaques, il en a encore essuyé une récemment. Dans sa maison du quartier Chateau Elan de Braselton, une communauté fermée située juste au nord d’Atlanta en Géorgie, des individus se sont introduits armés vers 5h du matin. Des échanges de tirs ont eu lieu. Lil Durk et sa petite amie India Cox présents dans la demeure se sont défendus en tirant eux aussi avec leurs armes. Heureusement, ils n'ont pas été blessés. Les intrus ont réussi à s'enfuir avant l'arrivée de la police. Un enquête a été ouverte.