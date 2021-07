Migos : ils présentent "Ice Cold" leur série documentaire sur les bijoux

Le groupe parle "bling bling" sur Youtube.

Les Migos ont produit une nouvelle série documentaire disponible sur Youtube. Appelée "Ice Cold", elle met en lumière la relation particulière qui existe entre le hip-hop et les bijoux de luxe.

Le groupe, composé de Quavo, Offset et Takeoff est au sommet du rap game us depuis de nombreuses années. Tout ce qui ce qui entoure les Migos fascine et passionne, qu’il s’agisse de leur vie personnelle ou de leur musique. L’engouement qu’il y a eu autour de leur dernier album "Culture III" en est d’ailleurs la preuve. Le trio est aussi réputé pour son style, son extravagance (on se souvient du cadeau qu'Offset a reçu pour son anniversaire) et ses bijoux de luxe qu’il met en avant à chaque apparition publique. Les bijoux sont très représentés dans le monde du rap et font partie intégrante de l'identité du genre. C’est d’ailleurs pourquoi les Migos ont décidé de mettre en avant cette relation entre la culture rap et les bijoux dans une série documentaire.

Depuis plusieurs jours, la série "Ice Cold", produite par les interprètes de "Why Not" est donc disponible sur Youtube. Découpée en quatre partie, elle retrace l’histoire des bijoux dans le rap, des années 80 à aujourd’hui. Elle permet aussi à plusieurs artistes, à de célèbres bijoutiers et même à des historiens de l’art de parler bling bling, en toute liberté. En effet, Lil Baby, A$AP Ferg, Lil Yatchy ou encore French Montana ont également participé au projet. Selon le réalisateur du doc, Karam Gill (qui a réalisé le documentaire "Supervillain" sur 6ix9ine) : "Quand tu créé et dessine une pièce à un million de dollars, c’est comme une œuvre d’art". Une avis rejoint par Offset qui a déclaré au média Complex : "C’est juste que aujourd’hui, c’est très important pour la culture. "Beaucoup de personnes dépensent énormément d’argent dedans et on veut apporter plus de connaissances sur ce dans quoi ils dépensent leur argent. C’est une part importante du hip-hop alors on le décompose en profondeur". Les bijoux représentent donc bien plus qu’une simple passion ou que de simples accessoires. C'est, en tout cas, ce qui est mis en avant dans le documentaire.

La série "Ice Cold" est à retrouver sur Youtube.