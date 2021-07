Cardi B et Offset ont offert un anniversaire de rêve à leur fille !

Pour les trois ans de Kulture, le couple a tout donné !

Pour souffler la troisième bougie de leur petite Kulture, Cardi B et Offset ont mis les petits plats dans les grands ! Elle a eu le droit à un anniversaire de princesse !

Quand tu es enfant de star, tu as de grandes chances d’être plus que gâté. Mais quand tu as comme parents Cardi B et Offset, tout est décuplé. Preuve en est, leur fille Kulture vient de fêter comme il se doit ses trois ans. Une soirée avec comme thème "le conte de fées" et des cadeaux aux prix exorbitants !

Vous n’étiez pas invité à l’anniversaire de Kulture ? Ce n’est pas grave, Cardi B a fait vivre l’événement sur ses réseaux sociaux. Celle qui a cartonné avec son titre "WAP" a partagé diverses photos et vidéos de la fête. On constate donc qu’un zoo extérieur pour enfants a été installé, ainsi que des pistes de bowling. On remarque également la présence de princesses Disney grandeur nature.

Cardi B et son mari Offset ont ambiancé leurs convives mais se sont aussi bien amusés ! Au fur et à mesure que la nuit avançait, ils ont pu se libérer, dansant ensemble sur la piste de danse sur un éventail de chansons, y compris quelques unes des leurs.

Cardi B était aussi très fière d’afficher son ventre arrondi !