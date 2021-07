Travis Scott lance sa propre variété de weed

"Cactus Jack" passe à un nouveau type de végétal...

On savait déjà que Travis Scott était un fin businessman, dont les activités s'étendaient largement au-delà du rap. D'abord producteur, puis rappeur, l'artiste est devenu également créateur de mode, il a aussi collaboré avec Mc Donald et quelques autres grosses marques. Il a donné un des premiers "concerts virtuels" de grande envergure sur Fortnite, avec plusieurs millions de spectateurs, bref, il est souvent à la pointe de l'innovation marketing. Cette fois, il a rajouté à sa panoplie le seul ingrédient qui lui manquait pour construire un empire encore plus grand : la weed !

Cette bonne vieille weed, légalisée dans plusieurs états aux USA, ainsi qu'au Canada par exemple. Avec une demande qui ne faiblit pas, voilà un domaine qui semble avoir de l'avenir. Pour développer sa propre variété, Travis Scott s'est associé avec Connected Cannabis qui est une marque fondée à Golden State en 2009, devenue acteur incontournable dans le secteur en Californie. La variété développée par le rappeur et ses associés sera majoritairement Indica, donc plutôt avec des effets relaxants, anti-stress.

La souche-mère s'appellera donc "Cactus Farms" en référence à l'univers désormais bien connu du rappeur. Travis Scott et ses associés ont également précisé que les fleurs seraient plutôt sombres avec des teintes pourpres, même si ça n'est pas exactement ce qu'on voit sur les photos. On est tout de même un peu déçus, on s'attendait à un aspect visuel très spécial pour la weed et son packaging, puisque Travis Scott met toujours un point d'honneur à innover dans l'aspect visuel, comme dans la plupart de ses clips.