Nicki Minaj demande à Lil Wayne sa position préférée en direct !

Grand moment de malaise avec la fille de Lil Wayne qui se déconnecte du live.

Nicki Minaj semble être légèrement en perte de vitesse dans le rap game. Son dernier véritable album est sorti il y a presque 4 ans et même s'il avait bien fonctionné, ça n'est désormais plus elle la plus grosse star féminine du rap. Ca ne l'empêche pas de livrer de très bons morceaux aux fans de temps en temps et ça lui permet également de s'épanouir dans ses autres activités, notamment dans sa vie d'influenceuse. Récemment elle a d'ailleurs fait le buzz avec un incroyable moment "Confessions" avec Lil Wayne.

Nicki Minaj and Lil Wayne talking about favorite positions???? pic.twitter.com/qhYNvonk2R — Grind Mode Joe (@GrindModeJoe) July 9, 2021

La rappeuse avait annoncé une grande séance live sur Insta, et on n'a pas été déçus. Nicki Minaj lui a en effet demandé d'un coup quelle était sa position sexuelle préférée. Évidemment, Lil Wayne a répondu cash, sans esquiver : "Au dessus. A tous les moments de la vie, pas juste dans la chambre. Tout le temps au-dessus". Une réponse pleine d'egotrip et assez incroyable dans sa franchise. Les deux artistes débattent ensuite après sur cette réponse, en expliquant les raisons qui motivent ce choix, et Nicki n'a d'ailleurs pas trop l'air d'accord avec les arguments de Weezy.

Mais le plus grand moment de malaise est probablement le moment où Reginae Carter, la fille de Lil Wayne, annonce qu'elle se déconnecte du live Instagram après avoir entendu la tournure que prenait la discussion. Il est vrai que personne n'a envie d'entendre ses parents raconter ce genre d'histoires, en général... En tout cas les deux artistes nous ont offert un moment assez légendaire, on remercie les rappeurs américains d'être aussi fous. Vous nous régalez !