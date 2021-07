Blueface réplique et démonte 6ix9ine

Ca va encore mal finir ces histoires de clash.

Vous ne le savez peut-être pas encore mais Blueface est sur le point de devenir officiellement un combattant dans la ligue de Bare Kncukle aux USA. Cette ligue est un championnat de combats de boxe à mains nues, un sport assez violent donc où les plaies et fractures sont bien plus nombreuses que dans la boxe anglaise avec gants. A cette occasion, le rappeur va bientôt avoir droit à son premier combat pro, et 6ix9ne en a profité pour se moquer fort, en disant qu'il se mettait à la boxe parce qu'il était nul en rap, et qu'il se baladait avec une liasse dans la poche aussi grosse que ce que Blueface gagnerait en combattant.

Une attaque vraiment basique de la part de 6ix9ine, qui en fait encore des tonnes sur sa fortune. Mais à combien s'élève-t-elle vraiment ? Blueface semble s'interroger et il a répliqué avec un montage de toutes les personnes à qui 6ix9ine doit de l'argent. A commencer par son père, sans-abri, à qui le rappeur n'a apparemment pas donné un dollar. Mais aussi la "baby-mama" de l'artiste, qui a dû aller plusieurs fois au tribunal pour réclamer la pension alimentaire, en passant également par un joaillier qui accuse l'arc-en-ciel de l'avoir escroqué de 25 000 dollars.

Blueface termine avec un petit message : "Tes enfants ont faim, ton papa a faim et tu te ventes de te ballader avec "tellement d'argent". C'est une putain de honte". Il n'a pas totalement tord, même si 6ix9ine va probablement donner de très bonnes raisons pour lesquelles il n'a pas donné d'argent à tous ces gens qui lui en réclament. Quoiqu'il en soit on espère que les deux ne vont pas se croiser dans la rue, sinon ça risque de mal finir pour Tekashi...