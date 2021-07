James Harden contrôlé par la police, Lil Baby en garde à vue !

Leur séjour à Paris ne se passe pas comme prévu.

Lil Baby et James Harden étaient hier dans le VIIIe arrondissement de Paris lorsqu’ils se sont fait contrôler par la police. Un contrôle qui a mené à l’arrestation du rappeur et à une enquête pour transports de stupéfiants.

La star de la NBA James Harden est actuellement en France, accompagné de Lil Baby. Les deux amis sont venus assister à la Fashion Week de Paris et se sont rendus au défilé Balenciaga. Cependant, leur voyage qui se déroulait jusque-ici sans accroc, a pris une autre tournure. En effet, depuis le jeudi 8 juillet, des vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux. On y aperçoit James Harden se faire fouiller et l’interprète de "Whole Lotta Ice" se faire embarquer par la police. Selon plusieurs médias, des policiers auraient d’abord effectués un contrôle sur un véhicule stationné à cause d’une forte odeur de cannabis. À l’intérieur de la voiture, Lil Baby et un ami à lui. Lors de la fouille, environ 20g d’herbe de cannabis ont été retrouvés dans la voiture et l’auteur-compositeur de l’année a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour transports de stupéfiants a été ouverte.

Lil Baby embarqué par la police à Paris !



Pour rappel, il est actuellement au commissariat pour possessions de stupéfiants.



pic.twitter.com/xFTtLcFcjg — WRLD (@wrld_mag) July 8, 2021

Selon Le Parisien, c’est à ce moment-là que James Harden (qui n’était pas dans le véhicule) serait intervenu avant d’être à son tour fouillé. Après le contrôle, le joueur des Nets de Brooklyn a été laissé libre par la police. Dans la vidéo de sa fouille, on peut constater son incompréhension. On peut l’entendre dire : "Je ne comprends pas" à un des policiers.

Bravo à la police française ????????‍♂️ des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

Les deux amis vont se rappeler de leur passage à Paris pendant longtemps. Sur les réseaux sociaux, les internautes sont très nombreux à réagir. L’idée qu’un artiste comme Lil baby, qui a été qualifié de meilleur rappeur actuel par Fat Joe, soit en détention à Paris en a inspiré plus d’un. La preuve :

lil baby quand il va goûter au poulet de la prison de Sevran pic.twitter.com/q2cndFQcOc — timeless road out! シ ㋛ (@luluuchiwaa) July 8, 2021

Les détenus quand ils vont croiser Lil Baby dans le commissariat pic.twitter.com/D9TULFYUTZ — ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@octaavinhoo) July 8, 2021