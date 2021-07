Travis Scott s’est-il embrouillé avec Meek Mill ?

Une vidéo de leur altercation fait le tour des réseaux sociaux.

Travis Scott et Meek Mill étaient présents à une soirée organisée le 4 juillet. Alors que des rumeurs relatant d’un clash entre les deux affolent la toile, une vidéo de l’embrouille vient de fuiter.

Le 4 juillet est un jour important aux États-Unis puisqu’il s’agit du jour de l’indépendance du pays. À cette date-là, il est de tradition de se retrouver en famille, d’assister à un feu d’artifice, mais aussi, de faire la fête. L’homme d’affaire Michael Rubin, propriétaire du club de basket Philadelphia 76ers a donc organisé une soirée dans les Hamptons pour célébrer ce jour. Une soirée VIP avec un dress code (tous en blanc) à laquelle de nombreuses stars ont participé. Entre Jay-Z, Lil Uzi Vert, James Harden, les City Girls ou encore J. Balvin, les invités étaient prestigieux. C’était en quelque sorte, The place to be !

Quelques jours après la fête, le média Page Six a partagé une vidéo assurant que deux des invités ont eu une altercation et ont failli en venir aux mains. Il s’agit des rappeurs Travis Scott et Meek Mill. Selon Page Six et de nombreux médias américains, celui qui a provoqué une émeute à Paris et l’interprète de "Flamerz Flow", se sont embrouillés. La séquence étant filmée de loin, les deux protagonistes, accompagnés de leur crew, ne sont donc pas clairement identifiés. Cependant, on peut entendre la voix de Meek Mill s’écrier : Ne me touche pas frère. Je touche personne moi, je ne bouge même pas. Une histoire qui semble similaire au clash qui a éclaté entre 6ix9ine et Meek Mill (encore) à la sortie d’un club en février dernier.

Footage of Meek Mill trying to fight Travis Scott all the all white party in the Hamptons for the 4th of July. pic.twitter.com/8mG6gP4IAP — Rap Alert (@rapalert3) July 7, 2021

En ce qui concerne l’altercation survenue dans les Hamptons, la raison reste encore inconnue pour l’instant. Selon les rumeurs, l’embrouille aurait d’abord démarré entre Meek Mill et un ami de Travis Scott, avant que ce dernier n’intervienne. Des allégations qui restent néanmoins à être confirmées. Peut-être que les principaux concernés pourront nous en dire plus, prochainement ?