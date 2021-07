Swizz Beatz récompensé pour son engagement

Le producteur a reçu un "Culture Creators Icon Award".

Swizz Beatz est discret, mais fait beaucoup pour la culture afro-américaine. L’artiste a reçu un prix lors de la cérémonie qui récompense les créateurs et innovateurs de la culture noire-américaine.

Swizz Beatz, de son vrai nom Kasseem Dean a plusieurs cordes à son arc. Entre la casquette de rappeur, producteur, entrepreneur, patron de label et designer, il est difficile de savoir ce qu’il est incapable de faire. Ces derniers temps, c’est plus souvent aux côtés de Timbaland que l’on aperçoit l’artiste. En effet, les deux compères ont lancé la deuxième saison des battles Verzuz et cartonnent. Des millions de spectateurs sont au rendez-vous à chaque épisode pour voir s’affronter les plus grands noms du rap game à l’instar de Redman versus Method Man. Sans parler des artistes qui réclament des affrontements, comme Lil Kim qui souhaite se mesurer à Nicky Minaj. Mais en dehors des Verzuz, le mari d’Alicia Keys est très actif et a même été récompensé pour tout son travail.

La semaine dernière a eu lieu la cinquième cérémonie annuelle des Culture Creators Icon Awards. Une cérémonie qui récompense les créateurs, innovateurs et leaders d’aujourd’hui qui se battent pour la diversité et apportent à la culture afro-américaine. Une très grande distinction dont Swizz Beatz a été honoré des mains de son fils Nasir Dean. Un moment très touchant qui a été partagé sur Youtube, partenaire de l’événement.

Félicitations Swizz Beatz !