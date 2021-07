Vegedream allume les haters de l'Equipe de France !

Vegedream est assez remonté.

Vous avez sans doute vécu une soirée assez morose lundi 28 juin, quand la France s'est fait sortir par la Suisse en 1/8ème de finale de l'Euro 2020. D'abord menés 1/0, les bleus ont cru faire la différence en réussissant à égaliser, puis à faire monter le score à 3/1. Mais ils ont été accrochés par les suisses qui ont décroché le nul dans le temps réglementaire, et ça c'est terminé aux penaltys, un peu tristement pour notre équipe. Depuis les supporters français se défoulent un peu sur leur équipe :Deschamps démission, Mbappe il a le melon... Vegedream a décidé de réagir à tout ça.

Il faut dire que le chanteur avait joué un rôle important dans la victoire des Bleus en 2018, avec son titre culte "Ramenez la coupe à la maison" qui a un peu été leur bande son pendant le voyage en Russie. Dans le vestiaire, ça écoutait Vegedream ou Naza. Depuis il s'est rapproché des joueurs et vit donc assez mal la pluie de reproches qui s'abat sur l'équipe, passée en quelques jours du statut de favori du tournoi à celui 'équipe éliminée avec plein de défauts. Dans une vidéo postée sur les réseaux, le chanteur a fini par admettre que le public français était un peu ingrat.

"Tu vois les autres nations nous pointent du doigt en disant qu'en France on est ingrat. On est ingrat et je vous jure que pour une fois ils ont raison. Parce que vous pouvez pas vous rappeler ce qui s'est passé en 2018". Il rappelle l'enchaînement des événements, la victoire, la fête pendant plusieurs mois. "Là, on a perdu malheureusement, Kylian il a raté. Mais toi-même où tu es, tu rates ton permis, tu as raté même ta vie, et personne ne t'a renié. Alors on vit et on meurt ensemble. 2022 on reviendra encore plus fort", déclare le chanteur.

Il est vrai que Deschamps a fait plusieurs choix discutables et que certaines individualités n'ont pas forcément été à leur meilleur niveau. Mais il est bon de rappeler qu'en 2018, on avait eu un début de compétition beaucoup plus facile, avec des équipes faibles, ce qui avait permis de faire tourner l'effectif, clairement en manque de fraîcheur contre la Suisse. On verra de quoi l'avenir sera fait et on a hâte de voir comment on va travailler pour être prêts à la Coupe du Monde au Qatar, en 2022.