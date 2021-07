Lil Kim allume 50 Cent !

C'est vilain de sortir les dossiers comme ça...

50 Cent a construit toute sa carrière sur les clashs dans le rap, au point où il s'est même mis presque tous les rappeurs avec qui il a bossé à dos, à part Eminem et Dr.Dre (il doit avoir consciance de ses limites...). Ja Rule, The Game, French Montana, presque tout le G-Unit, la liste est extrêmement longue. On peut désormais rajouter Lil Kim en bas de cette liste, puisqu'elle a pris une balle perdue par Fifty sur instagram, où celui-ci l'a comparée à un hibou, dans un montage assez drôle, il faut l'avouer.

Tellement drôle que Lil Kim elle-même a décidé de répondre, après que son mari se soit mêlé de l'embrouille dans les commentaires du post de 50 Cent. Elle a déjà affirmé que cette blague était très drôle (un peu ironiquement) et qu'elle avait plus énervé ses proches qu'elle. Mais la suite de la réponse laisse entrevoir que l'artiste a quand même été touchée par la vanne : "50 Cent, je vois que tu es toujours fâché pour cette invitation à dîner que j'ai dû refusée. Laisse tomber, maintenant tu as une magnifique petite amie et j'ai un mari qui m'aime, laisse tomber".

On apprend donc que Fifty avait proposé un date à Lil Kim et qu'il s'est pris un rateau... On peut interpréter ça de plusieurs façons : Lil Kim semble être un peu susceptible. Et 50 Cent a voulu date une meuf dont il dit... qu'elle ressemble à un hibou. Un hibou qui lui a mis un râteau, ça doit faire un peu mal à l'ego. Lil Kim termine sa tirade en promettant des révélations croustillantes sur cette histoire dans son livre "Lil Kim : The Queen Bee" qui sera disponible en Novembre. On a hâte d'entendre toutes les histoires sur le rap game qu'elle a à nous dire !