Jada Smith a supplié Tupac de ne pas frapper Will Smith !

Jada Smith aurait imploré 2Pac de ne pas en découdre avec son mari.

De nouvelles révélations ont eu lieu concernant la relation entre Tupac et la femme de Will Smith. Leur complicité aurait engendré de nombreux conflits. A tel point que Jada aurait imploré le rappeur de ne pas se battre avec son mari.

Que s’est-il passé entre Jada Smith et 2Pac ? Ont-ils eu une relation ? Ont-ils été uniquement amis comme ils l’affirmaient à l’époque ? Des questions restées en suspens mais qui refont surface aujourd’hui. Le 16 juin dernier, celui qui a été en conflit avec Biggie aurait fêté son 50ème anniversaire. L’occasion pour Jada Smith de lui rendre hommage. Elle a publié un poème très intime que le rappeur lui avait dédié. Une publication qui a interpellé de nombreux internautes.

Des questionnements qui se sont renforcés suite aux révélations de Napoleon, le membre du groupe Outlawz Immortalz. Il a affirmé que Jada avait imploré 2Pac de ne pas se battre avec Will Smith.

C’est dans une interview pour "The Art Of Dialogue" que Napoleon s’est laissé aller à de nombreuses confidences. Il a livré des anecdotes sur leur histoire. Il affirme que 2Pac aimait beaucoup Jada Smith et avait énormément de respect pour elle. Il souligne : "Il avait beaucoup d'amour pour Jada Pinkett, beaucoup de respect pour elle. BEAUCOUP de respect pour elle !".

Sauf qu’un jour, il était avec le rappeur et ce dernier semblait très énervé. L’ami de Snoop Dogg lui a lâché "Jada va me contacter et me le dire : Ne fais rien à Will Smith. Qu’est-ce qu’elle croit ? Je ne me promène pas en étant cet individu impulsif et violent". 2Pac semblait donc très contrarié par le fait qu’elle puisse penser qu’il s’en serait pris à Will Smith.

Mais la seule question qu’on se pose est : pourquoi craignait-elle qu’ils se battent si Tupac et elle n’étaient qu’amis ?