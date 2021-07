Booba chante sa voiture, la réaction de sa fille est magique !

Luna ne valide pas !

Le meilleur moyen pour avoir des informations fraîches sur Booba, c'est de suivre le compte Instagram de la Piraterie. Si le Duc a été banni du réseau social, on sait qu'il aime aller et se servir d'Insta alors il a trouvé un moyen pour "détourner" sa mise au ban, utiliser un compte tiers comme si c'était le sien sans l'être officiellement. Vous suivez ? Bref, toujours est-il que c'est là qu'il nous fait partager son quotidien et qu'il a posté une vidéo de lui au volant de sa voiture, chantonnant, sous les yeux de sa fille, Luna, qui semble fatiguée par ce père si dynamique ou alors qui ne kiffe pas vraiment ce qu'elle entend. Qu'elles que soient les raisons qui animent la petite fille, elle ne semble pas aux anges concernant la chanson de son père et si elle est son premier public, on ne sait pas s'il poursuivra son travail sur ce morceau. Mais regardez plutôt, la réaction de Luna vaut tous les descriptifs...

A tel point que le Duc s'en aperçoit, se retourne et lui demande ce qu'il y a ! Les internautes ne s'y sont pas trompés car dans la section commentaires, on peut lire des phrases comme

"Elle les pas corda en dirait ????????", "Elle est fatiguée de lui", "J'ai l'impression qu'elle n'est pas contente"

Le tout avec des émojis mort de rire ou pleurant de rire. Il faut dire que la séquence est assez savoureuse et Booba n'est pas dupe puisque c'est lui qui filme. En tout cas, elle nous offre un beau sourire matinal.