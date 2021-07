6ix9ine pris à parti par un proche de Gucci Mane

S'il y a bien une chose que 6ix9ine a réussi dans le rap game, c'est d'enlever l'envie à tous ceux qui tombent de balancer pour sauver leur peau ou alléger leur peine. Vu le traitement reçu par Tekashi et les rancoeurs autour de lui, ils sont nombreux à préférer rester derrière les barreaux plutôt que de collaborer avec les autorités. C'est notamment le cas du rappeur d'Atlanta Ralo, signé sur le label 1017 Records de Gucci Mane, qui risque huit ans de prison pour trafic de marijuana en 2018. Il dit qu'il a suffisamment d'informations pour moucharder et réduire sa peine mais qu'il refuse absolument de le faire. Il préfère rester dans sa cellule plutôt que d'aider les flics.

"C'est mon quatrième été derrière le mur. Ma fille, ma mère pleurent tous les jours. Je les regarde en face et je leur dis que je préfère m'allonger sur un lit superposé plutôt que de collaborer pour rentrer à la maison. J'aurais pu y être comme 6ix9ine avec mes millions et mes groupies qui me s*ceraient la b*te tous les jours."