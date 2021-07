50 Cent compare Lil Kim à un hibou...

Le troll en chef a encore frappé.

Le titre n'existe pas mais si jamais on venait à l'inventer, il faudrait évidemment le remettre à 50 Cent. Fifty est un Master Troll. Il ne laisse passer aucune occasion de ridiculiser les gens sur les réseaux sociaux, mais il le fait souvent avec beaucoup d'humour. La preuve, son compte Instagram est presque aussi célèbre que sa série "Power" ce qui n'est pas un mince exploit. Alors quand il partage une photo de la prestation de Lil Kim aux BET Awards 2021 dans une tenue Prada et que juste à côté, il poste la photo d'un hibou blanc (et la ressemblance est frappante), on ne peut que s'incliner... Surtout quand il écrit dans la légende : "Mais qui a fait ça ? Ce n'est pas juste."