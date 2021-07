Non, Biz Markie n'est pas mort !

Les rumeurs qui courent ont été démenties.

Les rumeurs se sont faites de plus en plus insistantes. Mais si on en croit les déclarations de son manager rapportées par NBC News, bien que malade, Biz Markie, qui a notamment fait partie du Juice Crew, n'est pas mort.

"La nouvelle du décès de Biz Markie n'est pas vraie. Biz continue d'être soigné par des professionnels qui travaillent dure pour lui fournir les meilleurs soins possibles. Sa femme et sa famille sont touchés par les effusions d'amour et d'admiration qui viennent de ses amis, de ses pairs ou de ses fans. Pour le moment, nous vous demandons de continuer à penser à lui et de prier pendant cette période difficile."

La représentante de l'artiste, Jenni Izumi, n'a pas donné plus de précisions concernant son état de santé, mais elle a tenu à intervenir pour faire cette déclaration alors que la rumeur de l'artiste se diffusait sur Internet et que les gens envoyaient leurs condoléances. Biz Markie souffre d'un diabète de type 2 qui lui a déjà fait perdre énormément de poids comme il l'avait expliqué dans une interview au New York Daily News en 2013 où il disait faire du sport pour éviter d'aggraver ses ennuis de santé.

Connu pour des succès comme "Just a Friend" en 1989 ou son rôle dans le film "Men in Black II" de 2002 en tant qu'Alien Beatboxer, Biz MArkie est un old timer à qui l'on souhaite de recouvrer la santé puisqu'il est encore jeune, il n'a que 57 ans. Pour ceux qui ne le connaitrait pas bien, on vous invite à jeter une oreille à ce titre que vous avez forcément entendu au moins une fois dans votre vie.