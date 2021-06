Booba réagit à la vidéo de Gims dans Paris : "Quand on va se croiser, ça va être magique"

Le clash continue et s’intensifie.

Gims a partagé une story Snapchat dans laquelle il provoque indirectement Booba. Un message auquel le Duc s’est empressé de répondre, par encore plus de provocation.

La tension monte entre B2O et Meugui. Depuis longtemps, la rivalité fait rage entre les deux, mais particulièrement ces derniers mois. Booba l’attaque sur ses chiffres de ventes, sur son physique et s’en prend même aux personnes qui collaborent avec le membre de la Sexion d’Assaut. Des provocations multiples qui n'ont pas fait réagir Gims, jusqu’à récemment. Lors d’une balade dans Paris sans sécurité, le frère de Dadju s’est filmé en mettant en avant le fait qu’il était en direct. Contrairement à d’autres rappeurs, il n’a pas "peur" d'annoncer sa position alors même qu’il est sans garde du corps, en plein Paris. Même si son message n’est pas directement adressé à Booba, la vidéo est très explicite. Il déclare : "Je suis dans Beriz normal. Chose que très peu d’artistes peuvent se permettre. Au cœur du cœur, enfant de la ville hein. Avec des chansons d’amour dans Beriz normal et on envoie pas le snap deux jours, trois jours après. On est là en direct". Il ajoute : "C’est du direct, on envoie pas le snap six ans plus tard hein".

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que Booba (qui s’est certainement senti visé) réagisse. C’est sur Instagram cette fois-ci, que B2O a répliqué. Il commence par : "Miskine il croit que c’est un exploit". Puis monte d’un cran : "Quand on va se croiser, ça va être magique". Voilà qui est dit. Même si on connaît le grand sens de l’humour de Booba, il n’est pas certain que ce soit si drôle que ça, le jour où ils seront amenés à se croiser. On se souvient d’une certaine rencontre entre Kaaris et Booba à l’aéroport d’Orly…