DJ Akademiks clashe violemment Megan Thee Stallion

Pour lui, son succès est dû à son statut de femme noire et de victime...

L'un des insiders les mieux informés du rap game US se tient, en général, loin des conflits, se contentant de relayer les beefs et autres clashs des uns et des autres sans jamais en être à l'origine quand bien même c'est un proche de 6ix9ine, un des spécialistes du genre. Mais, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, il s'est complètement lâché sur Megan Thee Stallion, expliquant qu'il la détestait profondément, carrément...

"Je déteste profondément Megan Thee Stallion. Je ne peux pas être objectif quand je parle d'elle alors je suppose que ça allait finir par sortir. Je suis maintenant convaincu que sa carrière été propulsée, surestimée et qu'elle est mise sur un piédestal à cause de tout ce qu'elle dit sur les femmes noires, qu'il fait protéger etc. Ecoutez les critiques de tout le monde sur son album, "Good News". Si c'était quelqu'un d'autre, que nous aimions mais qui n'était pas considéré comme une victime, tout le monde aurait dit que cet album n'était pas si bon que ça. Tout le monde aurait dit : tu as essayé, tu as raté, tu dois recommencer."

Akademiks a ensuite expliqué pourquoi il pense que Megan Thee Stallion est "une construction du milieu" et pourquoi il pense que son succès a été fabriqué.

"Meg pourrait faire n'importe quoi sur un titre et nous serions tous en train de dire 'Oh mon dieu, c'est doux, c'est doux d'être une victime, protégez-là, elle est noire et c'est une femme."

Evidemment, Akademiks peut penser ce qu'il veut de la carrière de Megan Thee Stallion, rappelons tout de même que la rappeuse du Texas a remporté trois Grammy Awards, dont le très convoité prix du meilleur nouvel artiste, qu'elle a travaillé avec Cardi B et Beyoncé et qu'elle figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes du Time Magazine. Tout le monde se serait trompé et seul Akademiks verrait juste dans le jeu de la Hot Girl ? On peut quand même légitimement en douter...