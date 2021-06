Lil Reese veut donner de l'argent au père de 6ix9ine

Dans le clash qui oppose Lil Reese et 6ix9ine, tous les moyens sont bons pour s'en prendre à son adversaire. Alors qu'on a appris que le père de Tekashi était SDF et que son fils refusait de l'aider financièrement, le rappeur de Chicago est prêt à le faire. Oh pas par grandeur d'âme, juste pour humilier un peu plus le rappeur de Brooklyn.

C'est un peu le problème de 6ix9ine. Il s'en prend à tellement de monde, tellement souvent et tellement agressivement que le retour de bâton peut faire mal. Le Chicagoan Lil Reese veut donc utiliser les révélations du père de Tekashi contre lui. Après l'appel à l'aide du père biologique de 69 qui serait sans -abri et qui aurait besoin d'aide, le rappeur de Chicago a tweeté :

Lil Reese wants to help 6ix9ine’s dad out. pic.twitter.com/nSk8tbh4Ks — Saycheese TV ???????? (@SaycheeseDGTL) June 28, 2021

Daniel Hernandez et son père, qui porte le même nom et le même prénom que son fils ne se parlent plus depuis des années puisque Tekashi était encore enfant lorsque les liens se sont rompus entre les deux hommes. Aujourd'hui pourtant, Senior demande l'aide de son célèbre fils. Dans une vidéo rapportée par Page Six, il a révélé qu'il n'avait pas d'appartement et qu'il vivait dans un refuge depuis plus de deux ans. Il s'est aussi plaint que son fils donnait de l'argent à tout le monde sauf à lui alors qu'il en a vraiment besoin.

Bon, ceci dit, ce n'est pas pour défendre 6ix9ine mais quand son père l'a abandonné lui et sa mère, il a eu moins de scrupules...

En tout cas, cette histoire est une véritable aubaine pour les ennemis du rappeur coloré qui se font un plaisir de le lui rappeler...