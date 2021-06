Cardi B : son incroyable shooting en famille !

Cardi B a publié des photos très touchantes de sa tribu sur ses réseaux sociaux.

Cardi B a annoncé une nouvelle cette semaine qui a fait trembler les médias. La rappeuse et son mari Offset attendent un enfant ! Elle a même dévoilé des clichés qui ont fait fondre ses abonnés !

Cardi B et Offset représentent le couple "lambda". Deux personnes qui s'aiment, commettent des erreurs et les réparent. Un duo qui a décidé de se redonner une nouvelle chance. Aujourd'hui, les deux amoureux confirment bel et bien que les histoires sont derrière eux. Ils s'apprêtent à accueillir leur second enfant. On a appris l'information sur leurs réseaux sociaux mais également lors de la cérémonie des BET Awards. Celle qui a cartonné avec son morceau "WAP", est apparue ventre arrondi lors de la cérémonie. Des images qui ont directement fait le tour du monde.

La surprise ne s'arrête pas là puisque Cardi B et le membre des Migos ont décidé de dévoiler quelques moments de cette grossesse. Ils ont fait un magnifique shooting. Sur une photo se trouve la rappeuse et celui qui a sorti "Culture III". En légende on peut lire : "Nous nous sommes écoutés, avons communiqué (...) Dieu nous a bénis, nous et notre famille, d'une autre bénédiction ".



Une autre photo a énormément plu. Celle où Cardi se trouve en compagnie de sa fille. Elles sont toutes les deux habillées de la même façon. Kulture met sa main sur le ventre de sa mère. Une image forte et symbolique.

Le couple est plus heureux que jamais, et ça se voit !