6Ix9ine agresse Blueface et Lil Durk !

On entend moins 6ix9ine en ce moment mais quand il l'ouvre, ce n'est jamais pour rien. Alors que Blueface a annoncé qu'il a allait disputer un combat de boxe professionnelle en rejoignant le Bare Knuckle Fighting Championship, Tekashi en profité pour lui mettre un taquet, lui qui a aussi cette ambition, mais n'a pas oublié un de ses meilleurs ennemis, Lil Durk. Alors qu'il semble au téléphone, il déroule la conversation suivante :

"La seule fois où les gens me parlent de Blueface, c'est quand il ne fait pas de musique ! Mais qui est Blueface ? En ce moment, la vie de ma mère, j'ai 20 000$ dans la poche alors que lui va être payé 25 000$ pour se battre ! Je me promène avec dans la poche la somme qu'on va lui donner pour son combat, de quoi tu me parles ?"