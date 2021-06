6ix9ine : son père est SDF !

Ca valait bien la peine de flamber pendant autant d'années...

6ix9ine est redevenu très, très agité, malgré le fait qu'un contrat à 100 000 dollars ait été mis sur sa tête. Plus insolent et plus insupportable que jamais, il s'en est pris à Gucci Mane, ou encore à Bobby Shmurda. Probablement deux rappeurs au vécu qui le font fantasmer, lui qui était un jeune tranquille avec un pull attaché sur les épaules avant de décider de se lancer dans le rap et jouer au gangster. Mais alors que d'habitude, il crée le buzz sur Internet, pour attirer l'attention, cette fois c'est Internet qui est allé fouillé dans sa vie.

Ce qu'on y trouve n'est pas forcément très joli. En effet, le magazine américain XXL nous apprend que 6ix9ine a un père (logique jusqu'ici) et que ce dernier... est sans abri ! Daniel Hernandez Senior s'est confié à un média outre-Atlantique, et déclare que "Je n'avais pas d'appartement, il ne savait pas que j'étais dans le coin. Maintenant, il va savoir que j'ai été dans la rue depuis, quoi, deux ans déjà?". Le père de 6ix9ine a donc observé de loin l'ascension de son fils, dont il s'était éloigné depuis ses 9 ans. Des relations difficiles, peut-être à l'origine des troubles comportementaux de Tekashi.

"Vous pourriez penser qu'il serait venu me voir pour m'aider. Il donne de l'argent aux autres gens, à tout le monde" a déclaré Hernandez Senior. Ca n'est visiblement pas arrivé. Le père du rappeur avait déjà été présent lors de son procès et sa condamnation, en 2019, et avait alors déclarait que la prison était l'endroit le plus sûr pour son fils à ce moment. Les deux personnes n'ont apparemment échangé aucun mot, même à cette occasion. Voilà en tout cas une actualité qu ne va pas faire plaisir à 6ix9ine...