Travis Scott crée une émeute à Paris

Le rappeur est sain et sauf, rassurez vous.

Le vendredi 25 juin, Travis Scott dévoilait à Paris le fruit de sa collaboration avec la marque de luxe Dior. Une collaboration très attendue, puisqu'il s'agit de la première collection entière réalisée par la marque en partenariat avec un rappeur. Parmi les pièces, on trouve notamment un t-shirt à l'effigie de Pop Smoke, grand fan de Dior comme vous le savez tous, ainsi qu'une longue veste contenant un tout nouveau logo Cactus Jack x Dior. Mais apparemment, les organisateurs du défilé ne s'attendaient pas à autant de succès.

Le rappeur a tenté de prendre la température auprès des fans. Mauvaise idée de Travis Scott puisque le bain de foule a progressivement tourné à l'émeute Dans certaines vidéos on le voit même partir en courant après que la barrière de sécurité ait été renversée. Entouré de ses gardes du corps, le rappeur est évidemment sain et sauf et on espère qu'il en est de même pour toutes les personnes qui étaient là pour l'occasion.

L'engouement est d'autant plus surprenant que le rappeur n'a sorti aucun album depuis "Astroworld" en 2018. Mais Travis Scott est devenu un véritable phénomène, génie du marketing, avec un sens de l'image et de la communication qui font de lui un artiste omniprésent et à la pointe de la tendance. Son prochain projet, "Utopia", fait évidemment partie des grosses sorties les plus attendues de l'année, le projet étant teasé depuis plus d'un an. D'ailleurs ça commence à faire long, il ne faudrait pas qu'il se la joue comme Kendrick Lamar à disparaître progressivement...