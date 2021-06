Booba : quand BFM TV se sert de son buzz !

Tout est bon pour attirer le spectateur.

La chaîne d'information en continue BFM TV lance sa plateforme de "Replay" en ligne, en partenariat avec la chaîne RMC (ils font partie du même groupe). Mais la chaîne a pris un peu de retard sur le sujet par rapport à la concurrence, du coup, ils ont eu besoin d'un bon coup de promo pour attirer du monde sur leur site, avec des programmes alléchants. L'un d'entre eux a fait réagir un des plus gros rappeurs de France : en effet, c'est avec un documentaire sur Booba que BFM espère attirer le spectateur à venir voir ce qui se passe sur sa plateforme.

Le documentaire est réalisé par Yves Couant, Régis Desconclois et Simon Terrassier. Visiblement, les rapports qu'ils entretiennent avec le Duc ont l'air plutôt compliqués, puisque le rappeur ne sera apparemment pas présent dans le docu. Mieux, le Duc-zer s'est même fendu d'un message pour avertir tous ses proches de ne pas répondre aux sollicitations des journalistes : "Y a un journaliste poubellier de chez BFM TV qui cherche à fair eun biopic sur le Duc tout seul dans son coin et qui contact la terre entière ! Merci de le laisser à la déchetterie merci !".

"Booba, enquête sur un bad boy"



???? Un long format exceptionnel à voir le 5 juillet à 21h sur @BFMTV et dès maintenant sur RMC BFM play :



▶ https://t.co/fO9Gozp4Uv pic.twitter.com/rIA5WZi24S — BFMTV (@BFMTV) June 25, 2021

Le plus drôle c'est que les journalistes ont précisément choisi ce passage pour en faire un court teaser de leur documentaire, publié sur les réseaux sociaux. Le média s'expose ainsi à rentrer dans le jeu des clashs avec Booba, et pas sûr qu'ils puissent gagner. En attendant, le film de 48 minutes est déjà disponible sur leur plateforme (voir le lien dans le tweet) et sera diffusé à l'antenne le 5 juillet prochain.