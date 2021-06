Gift of Gab de Blackalicious est mort

Le rap game est une nouvelle fois endeuillé.

Décidément, cette année 2021 aura été très meurtrière pour nos anciens tauliers du rap US. Après Black Rob, et DMX, c'est désormais au tour de Gift Of Gab, moitié du groupe mythique des années 90/2000 Blackalicious, de nous quitter. Le rappeur est en effet décédé le 18 juin, à l'âge de 50 ans, et l'information vient d'être rendue publique. On ne sait pas encore précisément de quoi il est mort, mais on sait qu'il souffrait d'insuffisance rénale depuis 2014, l'obligeant à faire des dialyse plusieurs fois par semaine.

C'est son grand pote Chief Xcel, DJ et producteur du groupe Blackalicious, qui a annoncé la nouvelle, via une page Instagram. Il a déclaré dans le post que son grand ami avait quitté ce monde apaisé, avant de rappeler un peu toute leur histoire, une belle amitié de 34 ans. Les deux artistes se sont rencontrés à Sacramento en 1987, à l'école. Assis l'un derrière l'autre en classe, ils n'arrêtaient pas de débattre pour savoir qui était le plus fort entre Ice-T et Too Short, deux légendes du rap qui venaient tous les deux de Californie.

Peu de temps après, les deux artistes se sont mis dans le son, de manière un peu bordélique, à l'instinct comme beaucoup de jeunes à l'époque. Un jour, Gab a appelé Xcel, il lui a dit "j'ai besoin d'un DJ mec". "Pour quand?" a répondu son pote. "Pour toujours!". Depuis ils ne se sont pas quittés et ont construit une des plus belles success story du rap US, avec plusieurs gros morceaux et une trace indélébile laissée dans le rap de la West Coast. Une pensée évidemment pour tous ses proches, sa famille, ainsi que tous ceux qui ont croisé sa route pendant sa longue carrière musicale.