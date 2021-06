Young Buck répond à 50 Cent : le ton monte

Ce n'est pas une nouveauté. 50 Cent et Young Buck ne peuvent plus se voir et dès qu'ils peuvent balancer des dossiers l'un sur l'autre, ils ne se privent pas. Le "cheval de bataille" de Fifty depuis des années, c'est l'homosexualité de son ancien ami. Il tourne en boucle sur ce sujet depuis que Buck aurait couché avec une femme transgenre. Récemment, il a même demandé à son ex-partenaire de ne pas avoir honte et de faire son coming-out. L'ancien du G-Unit a répliqué du tac au tac en sortant un diss track, "Public Opinion" dans lequel il fait savoir au monde mais spécialement à 50 Cent qu'il ne prête pas beaucoup d'attention à leurs propos mais qu'il était prêt à tout s'il le fallait...

“Fuck the world when these n-ggas talk about me, I just went and got a bad when they talked about me. I didn’t even get mad, I just let them all be/Gangsta, can’t you see that I’m a muthafuckin’ G/I’m in a place you never will see/I’ll never let these pussy n-ggas kill me.”