50 Cent demande à Young Buck d'assumer son homosexualité

Il ne mâche pas ses mots...

On le sait, les relations entre les deux anciens membres du G-Unit ne sont pas du tout au beau fixe. 50 Cent et Youing Buck se détestent cordialement et ne cesse de s'envoyer des piques via les réseaux sociaux. La dernière offensive est l'oeuvre de celui qui est devenu un producteur de télévision à succès. Fifty a dit à son ancien acolyte d'accepter son homosexualité et de ne plus frapper les femmes.

Fifty ne prend jamais de gants quand il s'agit de monter au front pour envoyer des taquets à ses ennemis. Particulièrement quand il s'agit de Young Buck. L'amour est mort, place à la haine. Et ces deux-là se rendent coup pour coup et se détestent cordialement. Preuve en est avec la dernière sortie de 50 Cent au sujet de son ancien poulain. Il a partagé une vidéo de la blogueuse Tasha K affirmant que Buck est officiellement "sorti du placard". Elle affirme en effet que Buck vit ouvertement avec sa petite-amie transgenre qui est également son manager. Elle dit aussi que son ex, qui comparaissait la semaine dernière devant le tribunal pour lui avoir tiré dessus, en avait marre de le retrouver régulièrement avec des femmes trans et des hommes homosexuels.

50 Cent n'a pas pu s'empêcher d'y mettre son grain de sel, il a carrément écrit :