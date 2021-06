Rohff ou Booba ? On connaît la préférence de Dry !

Dry explique qui est son favori entre Housni et B2O.

Dry s’est livré sans filtre sur les liens qu’il a avec Rohff et Booba. Il a répondu à une question très tabou dans le rap game. Lequel est son préféré ?

Dry est plus que jamais en plein coeur de l’actualité. Le 14 mai, il a livré "Dysnomia", son troisième album studio. Il s'était d'ailleurs confié à Generations à ce sujet. Un très beau projet qui a été très bien reçu par son public. En même temps, il a mis toutes les chances de son côté puisqu’il s’est entouré de très bonnes personnes : Gims, Lefa, DA Uzi, Keros-N, AP, La Hyène, Le A mais également Greg. L’opus a marqué de par le travail fourni, mais aussi grâce à un titre. Ce dernier se nomme "Demi Lune". Si vous analysez les paroles vous avez forcément entendu ce passage : "Nous c’est Val-de-Marne/la mentale est dans la peau/Voilà pourquoi je suis plus Rohff que B2O”. Housni est même apparu dans le clip du titre.

Dry s’est expliqué sur ce parti pris. Il est vrai qu’il a (ou avait) des relations professionnelles et personnelles avec les deux rivaux. Il a déjà collaboré et côtoyé Rohff plusieurs fois. Rappelons qu’ils étaient tous les deux dans l’une des teams les plus connues de l’histoire du rap français : la Mafia K’1Fry. Mais il a aussi travaillé avec Kopp sur le titre "Au fond de la classe", en 2006. Néanmoins, Dry a l’impression d’être bien plus intime avec Rohff. Il a déclaré dans une interview : “Rohff j’ai grandi avec lui, frère. On fait tous des trucs bien, on a tous nos défauts, mais c’est pas pour autant que c’est pas mon gars sûr. Et ça sera toujours mon gars sûr". Mais ça ne l’empêche pas d’aimer les oeuvre de Booba. Il confesse : “Même si j’aime bien l’autre, il fait du bon son. J’ai déjà travaillé avec lui, tranquille on a rigolé, ça s’est bien passé. J’ai jamais eu de souci avec lui en vérité. Même là, en vérité, c’est pas une pique, il y a rien de méchant. C’est juste que j’affirme ma position”.

Pas d’hypocrisie au moins ! Reste à savoir si le Duc va réagir…